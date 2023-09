L’assessore regionale interviene in merito alla situazione dell’Azienda sanitaria regionale e dell’ex hotel che era stato comprato quando lui era presidente

La giunta regionale, come noto, ha nominato un commissario all’Asrem in attesa di concludere tutte le procedure per la scelta del nuovo direttore generale.

«Le dimissioni improvvise della Gollo – ha commentato l’assessore Iorio, che ha la delega ai rapporti con i ministeri per l’attuazione del piano di rientro sanitario – ci hanno costretto ad accelerare per trovare una soluzione intermedia per arrivare ad una scelta meditata sul nuovo dg. Abbiamo trovato abbastanza strano l’esecuzione del bando, dell’avviso, dei colloqui fatti dalla passata amministrazione ed è giusto che la nuova amministrazione prenda il tempo necessario per fare una scelta oculata».

Per Iorio «è possibile riaprire la procedura di selezione, ma non credo sarà necessario».

All’assessore abbiamo chiesto anche un parere sulla vendita dell’ex Hotel Roxy, dal momento che fu l’amministrazione da lui guidata a comprarlo. «Comprai il Roxy quando ero presidente perché ritenevo fosse idoneo per la sede della Regione, ma con il passare degli anni le cose si sono complicate, sono passate due amministrazioni ma nulla si è fatto di concreto. La Regione si è ridimensionata anche dal punto di vista del numero dei dipendenti, per cui ritengo che l’operazione fatta per vendere per uno scopo pubblico quella struttura, allo stesso prezzo di quanto l’abbiamo comprata, sia giusta. E spero vivamente che si possa arrivare alla costruzione della sede unica della Regione».

L’INTERVISTA IN ALTO