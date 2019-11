Dg Asrem, Gentile in pole. Intanto il nuovo Pos arriva al ministero

Giovedì il tavolo tecnico, mercoledì Toma a Roma per la vicenda del commissario straordinario

Del Piano Operativo Sanitario ne esistono diverse versioni. Ancora nessuna definitiva. Come noto i commissari ad acta Giustini e Grossi sono trincerati dietro ad un imbarazzante silenzio da mesi e mesi. Consapevoli, evidentemente, dei danni che sono prossimi a causare ai molisani. E preferiscono esporsi il meno possibile. Tanto da evitare perfino l’audizione in consiglio regionale. Non si sa se perché a corto di argomenti o per evitare un complicato, per loro, contradditorio. Hanno fatto sapere, però, che dopo l’approvazione del prossimo Pos, lo condivideranno con il territorio. Dopo però. Dopo aver ucciso il paziente, spiegheranno le cause che ne hanno portato alla morte. E’ evidente che il Piano andava discusso prima, in fase di concertazione, per poi portarlo al ministero. E invece dopodomani, giovedì 21 novembre, ci sarà il tavolo tecnico con i ministeri affiancati con all’ordine del giorno proprio il Piano Operativo Sanitario del Molise. Tavolo tecnico a cui prenderanno parte i commissari Giustini e Grossi, la direzione regionale della Salute. Solitamente andava il dg Asrem, ma essendo il Molise sprovvisto di tale figura, in questo momento topico, dovrebbe sedersi al tavolo il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Regionale, Scafarto.

Seppur, come detto, del Piano esistano numerose versioni, è possibile, se non altamente probabile, che quella definitiva sia “un copia e incolla” delle indicazioni fornite dal ministero e da Agenas, in cui ogni scelta è dettata dal rispetto delle norme. Senza considerazione alcuna per la morfologia del territorio e per le esigenze della popolazione. Il risultato sarà lo smantellamento della sanità pubblica in Molise. Anche perché l’idea iniziale dei commissari era proprio quella di spezzettare il Molise in porzioni di territorio e accorparlo alle regioni confinanti. Facendo restare, in tal modo, esclusivamente i servizi a bassa intensità. In questo quadro a tinte fosche, il vecchio popolo molisano avrebbe dovuto far riaffiorare le antiche radici sannite. E invece silenzio tombale. In Asrem non c’è nessuno che può alzare la voce, non essendoci un vertice. E dalla parte politica silenzio assordante.

Domani il governatore Toma sarà a Roma, convocato dal ministero della Salute in merito alla nomina del commissario Asrem Scafarto. Mentre giovedì in programma, come detto, il tavolo tecnico, al termine del quale dovrebbe essere più chiara la situazione in merito al futuro della sanità molisana.

Per quel che concerne la nomina del dg Asrem, dopo le commissioni di inizio novembre, si è in attesa dell’elenco degli idonei per poter partire con i colloqui. A cui dovrebbero partecipare tutti, ad eccezione dell’ex direttore amministrativo Antonio Forciniti. (L’ELENCO DEI CANDIDATI CHE HANNO RISPOSTO ALL’AVVISO). Entro fine anno la partita dovrebbe essere chiusa e i bookmakers al momento quotano Achille Gentile, ex direttore generale dell’ex Asl di Rossano. Secondo i ben informati sarebbe vicino all’ex dg Asrem Sosto che lo avrebbe consigliato a Toma. Si tratta, ovviamente di indiscrezioni, come quella che vedrebbe in netto calo le quotazioni di Lolita Gallo, che non sarebbe nelle grazie del governatore. Meno di un mese e l’arcano sarà svelato e l’Asrem avrà il suo vertice. Nella speranza, ma di questo siamo certi, che il nuovo dg possa fare gli interessi dei molisani. Iniziando col dare battaglia sul nuovo Pos. mdi