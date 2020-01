Dg Asrem, effettuati i colloqui: presenti solo 12 candidati

Tra questi Lolita Gallo e Loredana Paolozzi

Si sono tenuti questo pomeriggio, giovedì 16 gennaio, i colloqui per la scelta del nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria del Molise. Dei 28 che avevano presentato la propria candidatura , se ne sono presentati in 12. Tra questi Lolita Gallo, attuale direttore generale della Salute della Regione Molise e Loredana Paolozzi. I tre esaminatori della commissione hanno effettuato domande tanto sul Molise, quanto sull’azienda sanitaria. Al termine dei colloqui è stato stilato il verbale che, però, non dovrebbe essere arrivato in Giunta nella riunione che si è tenuta questa sera. La commissione ha indicato 3 nomi tra i quali ora l’esecutivo dovrà scegliere il nuovo dg dell’Asrem. Si attende dunque ora solo la delibera di Giunta che sancirà il nuovo dg. mdi