Dg Asrem, ecco l’elenco dei candidati che hanno risposto all’Avviso

C’è già chi pensa al ricorso e i tempi per la nomina potrebbero dilatarsi

MIMMO DI IORIO

La commissione regionale nominata dalla Giunta si insedierà i prossimi 5 e 6 novembre e nell’occasione stilerà l’elenco degli ammessi, subito dopo inizieranno i colloqui. Dunque qualcosa si muove per quanto riguarda il vertice della Asrem, casella da riempire dopo l’abbandono di Gennaro Sosto. In prima battuta la commissione, dopo le riunioni del 5 e 6 novembre, analizzerà se i candidati hanno i requisiti e stilerà un nuovo elenco dei valutabili. Dopodiché partiranno i colloqui e le successive valutazioni, sino ad arrivare ad una lista di 3/5 nomi dalla quale governatore e giunta regionale dovranno attingere per scegliere il sostituto di Sosto.

Intanto dal 1° novembre Antonio Lucchetti decadrà da Direttore Generale facente funzione e il presidente della Regione Donato Toma è intenzionato a nominare un commissario reggente fino alla scelta del nuovo dg dell’Asrem. Lo dovrà scegliere necessariamente dall’elenco nazionale e certamente non sarà tra quelli che hanno risposto all’Avviso perché il governatore non vorrebbe lanciare la volata a nessuno. Bisognerà, però, capire chi può essere disponibile a fare il commissario protempore per pochi mesi in attesa della nomina del nuovo direttore generale. Ma c’è anche un’altra eventualità, quella secondo cui i tempi potrebbero dilatarsi, dal momento che alcuni candidati sarebbero pronti a fare ricorso contro l’Avviso che ha dato il via all’elenco. Tra questi, secondo indiscrezioni, ci sarebbe il direttore amministrativo dell’Asrem Antonio Forciniti.

Intanto siamo in grado di fornirvi, in esclusiva, l’elenco dei candidati alla carica di direttore generale dell’Asrem che hanno risposto all’Avviso. Elenco dal quale sarà scelto il nuovo dg.

L’ELENCO DEI CANDIDATI