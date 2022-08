Deviazione sul Liscione, indicazione pericolosa di Google Maps

Sulla diga del Liscione, come annunciato questa mattina, finalmente non ci sono più semafori. Restano, però, lavori sul primo viadotto, sul quale, però, non sono presenti semafori perché è presente la deviazione per chi da Termoli deve raggiungere Campobasso. In senso opposto, invece, dal capoluogo verso la costa c’è un senso unico obbligatorio sul viadotto. Ed è qui che abbiamo riscontrato un pericoloso per gli automobilisti. Pericolo, però, questa volta, da imputare esclusivamente a Google Maps. E che non riguarda la stragrande dei cittadini molisani che conoscono la zona e sanno come procedere. Per i turisti, invece, potrebbe presentarsi un pericolo.

Percorrendo la Bifernina in direzione Termoli, procedendo da Campobasso, giunti sul viadotto su cui sono presenti i lavori, l’indicazione di Google Maps è quella di svoltare a sinistra per prendere la deviazione. Indicazione, evidentemente, errata dal momento che in quel tratto di strada, come si evince anche dalle foto, è presente l’obbligo di procedere dritto ed è presente la striscia continua gialla: pertanto sarebbe impensabile svoltare a sinistra per prendere la deviazione. Che, invece, è destinata a chi percorrere la strada dalla costa verso il capoluogo.

Una segnalazione che c’è giunta dai nostri lettori e che noi riportiamo visto il pericolo possibile per chi non conosce la zona e si affida alle indicazioni di Google Maps.