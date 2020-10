Deve scontare 5 anni per droga ed evasione, 42enne arrestato dalla Polfer a Termoli

Continua incessante l’attività di prevenzione posta in essere dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento Puglia, Basilicata e Molise. Questo il bilancio dell’ultimo periodo: un arrestato, 4 denunciati e 6500 controlli effettuati. Nel pomeriggio di martedì, nella Stazione Ferroviaria di Termoli (CB), nel corso di un ordinario servizio di vigilanza, gli agenti di polizia hanno controllato un uomo che, accortosi dei poliziotti, aveva cercato di dileguarsi nella direzione opposta. Il 42enne, originario della provincia di Lecce, da accertamenti effettuati, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, emesso il 9 ottobre scorso, dalla Procura del Tribunale di Lecce, dovendo espiare 5 anni di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti e per evasione. Al termine dell’attività di rito è stato quindi condotto dagli agenti presso il carcere di Rebibbia a Roma.