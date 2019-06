I Carabinieri della Stazione di Toro hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione N.L., 46enne della provincia di Agrigento il quale deve scontare 15 anni di carcere per vecchie condanne passate in giudicato per reati commessi ad armi e sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trasferito nel carcere di via Cavour a Campobasso.