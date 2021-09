Devastato e depredato il ‘Museo subacqueo’ delle Isole Tremiti

Non c’è pace neanche nelle acque del mare. Anche lì incivili e malviventi hanno perpetrato, ai danni di un sito archeologico marino, saccheggi e devastazione. Stiamo parlando del Museo Subacqueo presente nei fondali delle Isole Tremiti, meglio conosciuto come “il percorso archeologico del Lombardo”. A darne l’allarme è stata la Marlin Tremiti, una società che si occupa di attività sportive come immersioni e snorkeling, oltre che della tutela e valorizzazione degli ecosistemi marini. Il Lombardo -hanno denunciato- è stato “annientato” per via degli ancoraggi sul sito che lo hanno totalmente devastato insieme a tutte le linee guida e i pannelli esplicativi. Anche il relitto della Nave Oneraria Romana 2 è stato depredato e sottoposto a scavi illeciti che hanno portato al trafugamento di reperti ed anfore. Un pesante deturpamento che ha inflitto una grandissima ferita al patrimonio archeologico che appartiene a tutti noi.