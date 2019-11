Deus scit! Il Signore sa tutto

GENNARO VENTRESCA



Un vecchio detto nostrano suona più o meno così: “La Madonna sa chi ha gli orecchini”. Allargando il concetto è solo il caso di farsi aiutare dal latino, la lingua dei preti, che traduce Deus scit in “Il Signore sa tutto”. Posso solo dire, per quel po’ che me intendo che la Chiesa è fatta di obbedienza: da Gesù fino a ciascuno dei credenti, tutti debbono obbedire. Ma obbedire costa sacrifici e, a quanto pare, in pochi sono disposti a farli. Anche nel bizzarro mondo dei calci d’angolo. Dove si chiede, in cambio solo un Forza Lupi.

***

Tra i numerosi problemi irrisolti all’interno dei nostri calci d’angolo c’è quello di sentirsi autorizzati a mettere tutto in discussione. In nome della “maglia” e dell’appartenenza si danno lezioni comportamentali anche a quei pochi che ci mettono non solo la fatica, ma anche i soldi. Per carità, non sto qui a bacchettare nessuno. Faccio solo cronaca. Anch’io, modesto artigiano della scrittura, mi atteggio qualche volta a saputello della “sfera”, non di cristallo, ma di cuoio o di quel materiale sintetico con cui, in posti lontani, bambini pagati pochi euro al giorno cuciono palloni.

***

Mentre i pochi imprenditori locali che se la passano benone si lasciano dominare dall’avarizia più sordida, se la memoria non m’inganna, noto che le vicende del nostro club, nel bene e nel male, e mi riferisco agli ultimi e penultimi avvenimenti, sono stati a carico degli “strangers”, dico dei non molisani che, in un modo o nell’altro, sono arrivati a Selva Piana. Ragion per cui sarebbe il caso di non dimenticarlo, ringraziando anche chi ci ha procurato qualche brutta figura, per aver dimenticato di saldare anche fatture di alberghi e ristoranti.

***

Intanto c’è che la nostalgia è un sentimento quasi sempre pericoloso e perdente e non vedo, pertanto, come possa farvi ricorso anche un giovane che certi passaggi della vita rossoblù non li ha vissuti e che al massimo ne ha sentito parlare o letto sui libri.. Quando c’è da impettirsi siamo tutti pronti a ricordare il breve arco temporale in cui abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Partendo da Nucciarone, passando per Gigino Falcione, sino a Tonino Molinari, senza tralasciare i luminosi anni dell’Adelmo abbiamo viaggiato su un tappeto volante color rosso e blu.

***

Tirando fuori alcuni episodi che oggi fanno sorridere, ma che in passato mettevano tristezza, riporto la vigilia della sfida di Teramo, in Serie D, anni Sessanta. Presidente Adolfo Colagiovanni, elegantissimo e raffinato galantuomo che viveva del suo stipendio di professore. La partenza fu rinviata alla mattina della domenica, per mancanza di soldi per albergo e cena. Per reperire la modesta cifra per il pranzo e il panino per il ritorno Colagiovanni si affida alle carte francesi.

***

Nella stanzetta sotto la tribuna che funge da sala da gioco il presidente prende posto al tavolo del poker, per alzare le natiche solo quando la fortuna lo bacia, con una mano generosa. Il prof raccoglie i soldi, si scusa con i perdenti, e li consegna al fido segretario Carletto Passancatilli, precisando: “Ma voglio almeno un pareggio”. Malgrado l’impegno, i nostri ragazzi perdono 1-0, gol di Decini. Colagiovanni nell’apprendere il risultato non fa drammi, sapendo che la salvezza bisognava conquistarla in casa.