Deturpata ancora una volta la chiesa di San Giovannello, vandali in azione nella notte

Amara sorpresa per i fedeli e gli abitanti del popoloso quartiere di San Giovannello, dove, in queste ore, l’omonima chiesa, sita sulla collinetta, è stata trovata imbrattata e piena di scritte lungo l’intero perimetro. Le foto, scattate nella mattinata di oggi, domenica 5 gennaio, ne mostrano lo stato. A distanza di tre anni, dunque, un grave episodio di inciviltà si ripete. Nel dicembre 2016, difatti, furono addirittura rinvenuti bestemmie, scritte sataniche e simboli fallici (L’ARTICOLO QUI). Ancora un episodio inqualificabile, pertanto, che non può non rattristare tutti coloro che hanno a cuore i beni comuni. Impossibile pensare che, nel 2020, non si trovi altro modo di trascorrere il tempo che con questa modalità tanto maldestra ed irrispettosa del nostro patrimonio storico. Come si evince dalle immagini, facciata, portone e pareti a mattoncino laterali, pieni di graffiti, si presentano davvero in pessime condizioni. Risparmiato solo il basamento della croce che fiancheggia la chiesetta. Un portale, giova ricordarlo, secolare, tanto da recare la data 1551. Scritte che, di certo, non sarà facile rimuovere. Al contempo, la triste scoperta di queste ore non può non indurre a riflettere sui passi in avanti che, ancora, il nostro senso civico deve fare. Forse l’installazione di telecamere potrebbe rappresentare una soluzione per preservare quartieri tanto popolosi dall’incuria di qualche annoiato? Una cosa è certa: l’aver imbrattato questo luogo sacro e storico è condotta disdicevole sotto tutti i punti di vista. F.M.

