Detenzione e uso di sostanze stupefacenti, giovane segnalato alla Prefettura

REDAZIONE

Nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno contestato a un giovane la violazione amministrativa per detenzione e uso di sostanze stupefacenti. Nei fatti, il giovane, fermato per un controllo mentre passeggiava a piedi per le vie del paese, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di grammi 0.2 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” dichiarata per uso personale. La compagnia Carabinieri alto molisana ha quindi posto in atto e avviato una serie di accertamenti info-investigativi per risalire alla provenienza della droga rinvenuta e comunemente definita “leggera” soprattutto tra i giovani. Lo stupefacente scoperto è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.