Detenzione e spaccio, in manette un noto esponente della comunità Rom

Importante operazione antidroga portata a termine dalla Squadra Mobile di Isernia che ha tratto in arresto, nelle scorse ore, un uomo di etnia rom, tra i più in vista della comunità isernina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel quartiere San Leucio, dopo un blitz condotto con l’ausilio dei cani antidroga, gli agenti hanno sequestrato un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti tra cui cocaina ed eroina.

L’uomo è stato tradotto nel carcere di Ponte San Leonardo, a disposizione del magistrato

L’arresto del pusher, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, rappresenta la prima operazione di rilievo condotta dal nuovo dirigente della Squadra Mobile di Isernia, Gianluca Vesce.

Gianluca Vesce capo della Mobile di Isernia