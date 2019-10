Detenzione ai fini di spaccio, denunciato marocchino

In azione i carabinieri di Isernia

E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane marocchino. Il ragazzo è stato beccato nell’ambito di una operazione di servizio dei carabinieri di Isernia nelle notte del 06 ottobre scorso, durante uno specifico servizio, finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma deferivano in s.l. cittadino marocchino, perché quest’ultimo, durante una perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di un involucro in lattice contenente di un bilancino elettronico di precisione, gr. 8,50 di hashish e gr. 0.32 di cocaina e somma contante di euro 360,00 suddivisa in banconote di vario taglio. Sostanza stupefacente, banconote e bilancino venivano sottoposti a sequestro.