Detenuto ucciso in carcere, prima udienza

Davanti alla Corte d’Assise di Campobasso, presidente Scarlato, ha preso il via il processo per omicidio nei confronti di due detenuti nel carcere di Isernia, accusati di essere i responsabili della morte di un altro recluso: Fabio De Luca, ucciso nel corso di un pestaggio in cella nel novembre del 2014.

Gli imputati sono Francesco Formigli ed Elia Tatangelo. L’udienza è stata aggiornata al 28 novembre prossimo, quando saranno sentiti cinque testi dell’accusa.

Il terzo detenuto, accusato dell’omicidio, Aniello Sequino, ha invece scelto la strada del rito abbreviato e sarà giudicato dal Gup di Isernia giovedì 14 novembre.