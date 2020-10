Detenuto stacca orecchio ad agente, Di Giacomo (Spp) «agire subito, devono stare in strutture ad hoc, non in cella» (VIDEO)

Il segretario generale del Spp: l’episodio riapre il tema più volte segnalato dei detenuti psichiatrici abbandonati nelle galere

«L’episodio accaduto in carcere a Campobasso riapre il tema più volte segnalato da questa sigla sindacale, dei detenuti psichiatrici abbandonati nelle galere». Così il segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo, in seguito all’aggressione, da parte di un detenuto nigeriano, ai danni di quattro agenti della polizia penitenziaria (ad un agente ha staccato un pezzo di orecchio per poi ingoiarlo). «L’obiettivo – ha detto ancora Di Giacomo – è quello di accendere i riflettori sul fatto che l’amministrazione penitenziaria si sia dimenticata di questi casi che sono i più difficili da gestire. Lo stesso detenuto aveva già aggredito altri due colleghi; questi detenuti – ha detto ancora Di Giacomo – devono stare non in carcere ma in centri dove possono essere seguiti con attenzione».