Detenuto salvato in extremis dalla Penitenziaria

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Solo grazie alla celerità degli agenti della polizia penitenziaria del carcere di via Cavour è stata evitata quella che poteva essere una vera e propria tragedia all’interno delle mura della casa circondariale del capoluogo. I fatti nello scorso fine settimana: un detenuto, extracomunitario, probabilmente in preda allo sconforto, aveva deciso di farla finita. Gli agenti, durante i controlli che vengono effettuati, si sono accorti che qualcosa non andava. E così, vista la delicata situazione, sono entrati immediatamente in azione salvando, di fatto, la vita al detenuto extracomunitario che aveva messo già in atto il suo piano. Una tragedia, come detto, che è stata evitata grazie alla prontezza di riflessi, nello specifico, di un agente che si è precipitato in cella ed è intervenuto scongiurando così il peggio. Agenti, quelli del carcere di Campobasso che, svolgono quotidianamente un costante lavoro di controllo non indifferente malgrado, come ha più volte sottolineato il sindacato, si lavori con un organico che dovrebbe essere implementato.