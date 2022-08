Detenuto ricoverato al Cardarelli ringrazia il reparto di Medicina: «Siete delle persone speciali»

Una lettera per ringraziare dell’assistenza ricevuta. Una rarità di questi tempi, ma ogni tanto ci piace anche sottolineare episodi di buona sanità. E’ quella scritta da un paziente, un detenuto del carcere di Larino, al reparto di Medicina dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. E’ stata un’assistenza in conpartecipazione tra Urologia e Medicina quella fornita a Carlo che ha avuto un problema di salute ed ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. E’ stato felice dell’assistenza ricevuta e per questo ha voluto indirizzare una missiva al reparto del quarto piano del nosocomio di Campobasso.

«Ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso, – ha scritto Carlo – voglio ringraziare tutto il reparto di Medicina per il supporto che mi avete dato, mi avete assistito nel miglior modo possibile, a cominciare dai portantini, passando per gli infermieri, fino ai dottori. Ve ne sarò sempre grato e nei momenti di sofferenza ci siete sempre stati. Con emozione voglio dirvi che oltre al lavoro che fate con massimo impegno e amore, siete delle persone speciali.

Con affetto e stima al reparto di Medicina, non smetterò mai di ringraziarvi. Voglio anche augurare a tutti i pazienti di Medicina una pronta guarigione.

Con affetto, il detenuto del carcere di Larino, Oliviero Carlo.»