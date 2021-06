Detenuto nigeriano aggredisce agenti della penitenziaria, attimi di tensione in carcere

Attimi di tensione nella tarda mattinata odierna in carcere a Campobasso. Per cause in corso di accertamento un detenuto di origine nigeriana ha aggredito diversi agenti della polizia penitenziaria. Nella casa circondariale c’è voluto l’intervento di 10 poliziotti per riportare la situazione alla calma. Dopo momenti piuttosto concitati è stata ripristinata la normalità. Per due degli agenti aggrediti si è reso invece necessario l’intervento dei sanitari del 118.