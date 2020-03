Detenuti fuggiti dal carcere di Foggia, caccia estesa anche in Molise (video)

Molise blindato in tutti i sensi. E non solo per l’allarme Coronavirus. Pattuglie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono dislocate in tutti i punti di accesso alla regione e in special modo sul versante pugliese per cercare di intercettare quei detenuti che sono riusciti a evadere dal carcere del capoluogo pugliese. Secondo quanto riferisce il quotidiano online foggiatoday non è chiaro quanti detenuti siano riusciti o meno a guadagnarsi la fuga. Dati non ufficiali riferiscono di circa 30-40 detenuti fuggiti; di questi, almeno la metà sarebbe stata già bloccata, mentre altri sono attivamente ricercati. In volo anche un elicottero. Intanto, polizia e carabinieri avrebbero già braccato alcuni evasi sulla strada per Bari e uno ad Orta Nova; gli altri sarebbero stati bloccati in via Galliani e in via Capozzi, a Foggia.