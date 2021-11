Detenuti, evasioni e permessi premio. Di Giacomo (SPP): ecco di chi è la colpa

CAMPOBASSO. Arresti domiciliari, misura degna ma che non va applicata in questo modo, soprattutto se ci rendiamo conto che negli ultimi due anni c’è stato un aumento del 60% dei controlli di queste forme alternative alla detenzione in carcere. Il segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria (SPP) Aldo di Giacomo ha incontrato questa mattina, 6 novembre, gli organi di informazione per parlare anche e soprattutto delle ultime notizie di evasioni avvenute negli istituti di pena molisani. Sovraffollamento delle carceri, carenza di organico del personale addetto, detenuti ai quali vengono cocessi permessi premio e non tornano facendo quindi evasione. Tutto ciò contribuisce a rendere più grave una situazione già di per sé esplosiva nel sistema penitenziario. Ascoltiamo le dichiarazioni del Segretario SPP Aldo Di Giacomo.