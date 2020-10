Detenuti con problemi psichiatrici. Di Giacomo: cercare subito soluzioni

Il segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo, ha tenuto questa mattina (30 ottobre) una conferenza stampa davanti al carcere di Campobasso ed è tornato ad affrontare il recente ed inquietante episodio di cronaca avvenuto all’interno del penitenziario del capoluogo: un detenuto di nazionalità nigeriana ha aggredito agenti di Polizia Penitenziaria e con un morso ha staccato un pezzo di orecchio ad uno di loro, arrivando perfino ad ingoiarlo.

Di Giacomo affronta la problematica parlando dei tanti detenuti affetti da problemi psichiatrici e nel contempo si fa portavoce di una richiesta alle istituzioni competenti affinché questa tematica venga al più presto messa in agenda dato che, come si è verificato, finisce per generare problemi e disagi all’interno di tutte le carceri italiane. (L’INTERVISTA)