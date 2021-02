Destinazione “Sciopero”. La protesta degli autisti Atm aderenti alla Triplice

Emblematica la scritta “sciopero” sui segnalatori luminosi degli autobus che normalmente indicano la destinazione dell’autobus. La hanno digitata i dipendenti dell’Atm aderenti alle sigle sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – UGL AUTOFERRO che da questa mattina alle 9 e fino alle 13 hanno aderito alle 4 ore di sciopero del trasporto pubblico locale che verte su due fronti: uno nazionale e uno regionale. In Molise le motivazioni della mobilitazione sono legate sia alla vertenza nazionale per il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro scaduto da oltre 3 anni ma anche alle note criticità del trasporto pubblico regionale e soprattutto alla vertenza in ATM. Uno sciopero indetto per denunciare lo stato di grave criticità che investe da decenni il settore. Gli autisti dell’azienda di traporto pubblico manifestano con un sit simbolico davanti alla sede dell’Atm in viale Unità d’Italia nella zona industriale in territorio di Ripalimosani. Lo sciopero nazionale tuttavia non è stato proclamato solo per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro, ma anche a supporto di una riorganizzazione del settore, che dovrà considerare una nuova forma di domanda di mobilità ed offrire un servizio di trasporto pubblico organizzato ed efficiente. Tale processo dovrà determinare una riorganizzazione del sistema, favorendo aggregazioni e fusioni d’impresa (elemento quanto mai calzante per il Molise dove insistono circa 30 imprese e dove si attende da decenni un bando di gara per l’affidamento dei servizi) , e predisponendo sane relazioni industriali, finalizzate a definire opportune norme contrattuali per un lavoro più sicuro e più dignitoso che abbia in giusta considerazione la professionalità e la responsabilità degli autoferrotranvieri.

