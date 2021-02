Destinazione Sanremo. Una molisana nel tempio della musica italiana

Simona Maffei, oboista, chiamata a far parte dell’Orchestra Sinfonica del Festival della Canzone Italiana dal 2 al 6 marzo

di Lino Santillo

Probabilmente, quando leggerete questo contributo, starà già preparando le valigie. Roma è la prima tappa, ma la destinazione è un’altra.

Molisana di Campobasso, 28 anni da compiere a maggio, Simona Maffei sarà nostra ambasciatrice al festival della canzone italiana. L’evento nel tempio della musica che, quest’anno, in tempo di pandemia, assumerà un significato diverso e speciale.

No, non canterà! Simona è una “oboista”. Cos’è l’oboe? Strumento a fiato troppo spesso all’ombra di violino e pianoforte. Eppure determinante, indispensabile nella composizione e nell’esecuzione di una melodia, di un’opera che innalza i cuori ed eleva le emozioni di chi ascolta.

Ricordate quel “la si la sol la…” che nel film Mission ci ha fatto vibrare i cuori? Tutto il tormento di un un missionario (Jeremy Irons) è racchiuso in quelle note benedette che Ennio Morricone seppe tradurre in emozioni. Ecco anche questo è l’oboe, storie e sentimenti tradotti in musica sul pentagramma della nostra vita.

Torniamo a lei, la protagonista molisana che si esibirà con l’Orchestra sinfonica di Sanremo come primo oboe (quest’anno anche unico).

Più bella che brava? O più brava che bella? Simona e semplicemente Simona.

Diploma e laurea al Conservatorio “Perosi” di Campobasso. Studi completati e perfezionati all’Accademia di Santa Cecilia. Simona adora Tchaikovsky e tante volte ha deliziato il suo pubblico eseguendo “Romeo e Giulietta” al Teatro dell’Opera a Roma. Ma non solo.

Dal 2 al 6 marzo, fra i milioni di italiani che assisteranno al Festival di Sanremo ci saremo anche noi. Mentre al centro del semicerchio, proprio di fronte al direttore d’orchestra ci sarà lei e le telecamere la inquadreranno.

Fra le suggestioni del momento e l’entusiasmo dell’evento, ci sarà anche Simona.

Vorremmo parlare di talento, ma lei si schernisce e preferisce stare coi piedi per terra. E se la musica porta qualcosa di genetico, in questo caso possiamo dire che l’eredità artistica l’ha ricevuta in dono da mamma Renata, cantante.

Renata Marano e papà Donato hanno assecondato passioni e sogni di una figlia cresciuta fra i sacrifici dello studio e l’amore per la musica sinfonica. Quella commerciale? Non è il suo genere!

Alle telecamere Simona Maffei ci è abituata perché nel suo percorso artistico c’è una piccola parte nella fiction televisiva “L’Allieva” su Rai Uno (quella con Lino Guanciale) nell’episodio “Talento mortale” dove interpretava il ruolo che più le si addice: l’oboista.

Forza Simona! A Sanremo facci sognare. Sei il nostro orgoglio!