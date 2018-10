Destinatario di una donazione paga per riceverla, truffato

TORO

Nell’ottica del contrasto alle truffe perpetrate a danno delle fasce più deboli – come più volte i Carabinieri del Comando Provinciale hanno indicato al fine di arginare e contrastare il fenomeno attraverso una vera e propria campagna di incontri con la popolazione, ed anche a mezzo stampa – in mattinata i militari della Stazione Carabinieri di Toro, al termine dell’attività investigativa, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa via telefono un 54enne di origini catanesi, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’attività scaturisce dalla denuncia presentata nell’estate scorsa da un cittadino del luogo il quale aveva ricevuto la telefonata di una donna sconosciuta che lo aveva informato di essere destinatario di una donazione e che, per poter riscuotere la somma, avrebbe dovuto preliminarmente effettuare una ricarica in denaro su una determinata carta di pagamento, effettuata dall’ignaro cittadino. Solo in seguito la vittima si è resa conto che non esisteva alcuna donazione e che era incappato in una truffa.

Il denunciato è risultato essere l’intestatario della carta di pagamento sulla quale è stato effettuato il versamento da parte del cittadino. Gli accertamenti esperiti dal Comando Stazione hanno consentito, quindi, di appurare l’effettivo accredito dell’importo indicato senza poi alcuna successiva elargizione.