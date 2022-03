“Destinare l’ex villaggio di San Giuliano all’accoglienza dei profughi”

La lettera di 10 associazioni del basso Molise al presidente Toma. “Bisogna dare una risposta alle difficoltà dei nuclei familiari”

Una lettera per sollecitare il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ad adibire l’ex villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia a centro per l’accoglienza dei profughi ucraini.

E’ quanto richiedono le associazioni Molise 2030, Molise Città Ideale, Molise Domani, Città Nuova, La Fonte, Molise Europeo, Macchia Domani, Isde, Per il nostro Molise – Democrazia popolare, Ali – Autonomie Locali Molisane.

Era stato proprio il Quotidiano del Molise a lanciare l’idea di utilizzare l’ex villaggio di San Giuliano come centro per l’accoglienza dei profughi e successivamente il sindaco di San Giuliano, Giuseppe Ferrante, ad annunciare l’arrivo di 5milioni di euro per la ristrutturazione.

“Stiamo vivendo giorni di grande difficoltà e tristezza. Abbiamo dovuto prendere atto – si legge nella nota – con nostro sommo dolore, che l’Europa è ancora dilaniata da furori di guerra che distruggono case, famiglie, popoli.

L’immane tragedia che sta vivendo il popolo ucraino non può lasciarci indifferenti e silenziosi, come purtroppo è avvenuto agli inizi degli anni novanta con le guerre nella ex Jugoslavia.

Come associazioni e cittadini molisani ci mettiamo a disposizione per dare un contributo concreto all’accoglienza di profughi colpiti da un feroce attacco militare che travolge anche anziani, donne e bambini.

Riteniamo che in questa drammatica situazione si debba provare a dare una risposta adeguata a quei nuclei familiari con bambini, in età scolare e prescolare che presentano bisogni specifici.

Ci riferiamo alla necessità di consentire una aggregazione di famiglie i cui figli hanno bisogno di studiare, di fare sport, di socializzare senza il trauma del passaggio improvviso a una lingua straniera.

Il villaggio di San Giuliano di Puglia potrebbe essere considerato e valutato per una concreta risposta alle esigenze di famiglie in fuga dall’Ucraina, che desiderano riorganizzare la propria vita con un buon livello di autonomia, con i necessari supporti istituzionali e in un rapporto collaborativo con le comunità locali.

I cittadini del cratere sismico, che hanno subito una immane tragedia sulla propria pelle, sono pronti a prendersi cura di chi scappa dalla guerra.

Il villaggio di San Giuliano, che dispone di alloggi, aule, palestra, piscina e luoghi di culto, ha necessità di interventi di sistemazione e manutenzione per i quali.

Oltre all’ intervento pubblico programmato ma che deve essere immediato e celere, possiamo sollecitare la partecipazione di privati che sicuramente non si sottrarranno a questo impegno.

Le Associazioni e i Movimenti si mettono a fianco della Croce Rossa, che ringraziamo per la disponibilità e siamo certi che implementerà l’operazione, per rendere fruibili le strutture nel più breve tempo possibile.

L’Ospedale Vietri di Larino potrebbe essere la struttura sanitaria riqualificata non solo per la medicina territoriale ma anche come struttura sanitaria per i primi interventi in favore delle famiglie ospitate”.