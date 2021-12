Deserto il concorso per medici non obiettori, il contratto del dottor Mariano scade a fine anno

Al medico, che aveva rinunciato alla pensione, era stato prorogato il contratto fino al 31 dicembre

Ancora un concorso deserto indetto dall’Asrem, l’ennesimo. Questa volta riguasrdava l’assunzione di un ginecologo non obiettore di coscienza. Come noto in Molise, per continuare a garantire l’applicazione della legge 194 è stato prorogato il contrattato fino al 31 dicembre al dottor Mariano, unico medico non obiettore rimasto nella nostra regione che ha rinunciato alla pensione per continuare a garantire un diritto costituzionale, in attesa dell’esplatamento della procedura concorsuale, al cui scritto, però, non si è presentato nessuno.

E’ andato dunque deserto il concorso pubblico per titoli ed esami, dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di un medico non obiettore di coscienza della disciplina di Ginecologia e Ostetricia per l’applicazione della legge 194/1978 relativa all’interruzione volontaria della gravidanza (Ivg).

Il bando era stato pubblicato lo scorso 30 aprile dall’Asrem sul Bollettino ufficiale della Regione Molise (Burm).

Dal verbale redatto dalla Commissione esaminatrice Asrem il 26 novembre è risultato che “nessuno dei candidati ammessi al concorso si è presentato a sostenere la prova scritta”.