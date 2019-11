Derubati mentre erano al funerale

Psicosi topi d’appartamento, a Venafro e la gente è preoccupatissima

Due topi d’appartamento ripresi da una telecamera di sicurezza



Una vera e propria psicosi sta letteralmente attanagliando Venafro, creando paura, panico e tanta contrarietà nell’opinione pubblica. Da settimane infatti la città, specie i nuovi quartieri di pianura, sono quasi quotidianamente assaltati e derubati da topi d’appartamento che con scaltrezza e purtroppo senza essere individuati e finalmente fermati riescono a portar via tanto dalle abitazioni private, addirittura anche coi proprietari all’interno. In uno di questi giorni si é verificato l’assurdo: una famiglia è stata derubata a casa mentre era ai funerali di un congiunto!Tali azioni delinquenziali, che chiaramente creano sconforto, paura e preoccupazioni a josa, avvengono da settimane, per lo più nelle ore pomeridiane e preserali, pare messe in atto da coppie di adulti che riescono ad entrare nelle case, non importa – come si diceva – se ci sono i proprietari all’interno, e in un batter d’occhio mettono le mani su oro, preziosi, contanti ect. prima di dileguarsi senza lasciar traccia. Purtroppo ai derubati, una volta accortisi della sgraditissima infiltrazione sconosciuta, non resta che rivolgersi per la denuncia dell’accaduto alle forze dell’ordine sperando che finalmente si riesca a bloccare i malviventi. Sino ad ora non ci si è riusciti, per cui paura, psicosi e rabbia continuano a caratterizzare tanti venafrani, preoccupatissimi di quanto continua ad accadere. Settimane addietro, visto il reiterarsi di fatti simili, qualche venafrano aveva addirittura pensato alla creazione di ronde serali private tra gli stessi cittadini perché si aggirassero tra i quartieri residenziali della pianura, prevenissero altri fatti criminali come quelli in atto e restituissero serenità e tranquillità alla gente del posto. Poi però la cosa non era decollata e tutto era finito nel dimenticatoio. Intanto i furti nelle abitazioni private proseguono e riguardano anche altri centri dell’Isernino. Tonino Atella