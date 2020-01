Derubano un anziano, in due smascherati dalle telecamere

I malviventi erano entrati in azione nel centro di Campobasso

Sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza a dare delle indicazioni e portare alla identificazione dei malviventi che nel mese di dicembre hanno compiuto un furto ai danni di un anziano campobassano nel pieno centro cittadino. Il 21 dicembre scorso, infatti, la vittima, come tutte le mattine si è recata ad acquistare il giornale in una edicola del centro. I due malfattori, dopo aver seguito l’uomo, lo hanno avvicinato ed gli hanno intimato di consegnargli del denaro, strappandogli con violenza il borsello che lo stesso indossava e dileguandosi in tutta fretta. L’anziano si è subito rivolto alla Polizia sporgendo formale denuncia presso la Questura. Le immediate indagini condotte dagli agenti hanno consentito di individuare alcune telecamere di videosorveglianza poste nel centro cittadino, le cui immagini sono risultate utili per consentire la ricostruzione dell’accaduto. Grazie all’analisi dei filmati ed agli approfondimenti svolti nell’ambiente dei tossicodipendenti del posto, gli operatori della Questura sono riusciti a risalire ai responsabili, D.S.T. e C.L., due giovani di Campobasso, abituali assuntori di droga. I due sono stati quindi denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per furto con strappo aggravato.