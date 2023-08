Derby Campobasso-Termoli, Roberti: «Prevalga il clima di festa, auguri a tutte le molisane»

«La stagione calcistica molisana – ha scritto in una nota il presidente della Regione Francesco Roberti – prende il via con il derby di Coppa Italia di serie D tra il Campobasso e il Termoli. Al di là del sano campanilismo, non poteva che aversi inizio migliore per le nostre squadre, considerando che i derby sono sempre partite particolari.

Mi auguro che nel corso del derby tra i rossoblù e i giallorossi prevalga un sano fair play, in una partita da vivere in un clima di festa e gioia con la presenza allo stadio delle famiglie.

Lo sport è spettacolo e deve insegnare ai giovani il rispetto delle regole e della sportività.

In occasione del derby che darà il via alla stagione calcistica 2023/2024, auguro le migliori fortune sportive alle squadre che rappresenteranno il Molise nel prossimo campionato di serie D di calcio: Campobasso, Termoli e Vastogirardi.

Il calcio e lo sport più in generale rappresentano un importante veicolo di marketing per il nostro territorio, grazie alla presenza dei tifosi sugli spalti e della stampa al seguito delle squadre.

Approfittando dell’inizio del campionato di calcio di serie D, auguro a tutte le società molisane e agli sportivi molisani, impegnati nei rispettivi campionati e tornei delle varie discipline sportive, il mio in bocca al lupo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Siamo consapevoli che lo sport sia un settore di strategica importanza per il nostro territorio, che coinvolge cittadini di tutte le fasce d’età e per il quale i sacrifici di dirigenti, tecnici e atleti sono importanti. E, dunque, anche sullo sport sarà focalizzata al massimo la nostra attenzione».