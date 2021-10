Derby a Isernia, avvocati battono giornalisti 5 a 0

Troppo forti gli avvocati di Isernia per i giornalisti molisani che hanno perso per cinque a zero. Questo il commento del presidente dell’Ordine dei giornalisti, Vincenzo Cimino:

“Bella partita, splendida giornata di sport e affetto tra ordine giornalisti del Molise e avvocati foro di Isernia. Il risultato di 5/0 per gli avvocati è solo un esordio ma miglioreremo. La prima partita svoltasi ad Isernia con l’odg Molise con le divise nuove. Ringrazio il comune di Isernia, l’assessore Antonella Matticoli Matticoli, l’arbitro Donenico de falco e il servizio ambulanza, il medico fabio neri, Valentina Ciarlante dell’Ussi, il telecronista Vincenzo Ciccone, i fotografi pino Manocchio, Mauro Pietrangelo e Carmelo di Pilla, l’operatore cosmo zullo, il mister Isidoro La Farciola e la squadra: Aldo Porfirio, Giampiero porfirio, Carlo Santella, enzo Falasca, Luigi Albiniano, Marco Porcaro, Vincenzo Villani, Michele Visco, Piacentino Salati, paolo Scarabeo, Fabrizio Di Pietro, luca forte, Gabriel Paolone”.