Derattizzazione e disinfestazione adulticida, programmati i prossimi interventi

Il calendario della Rieco Sud a Termoli

La Rieco Sud comunica il calendario dei prossimi interventi di derattizzazione e disinfestazione previsti su tutto il territorio comunale, ricordando ai cittadini che durante l’espletamento dei servizi è opportuno tenere le finestre delle abitazioni chiuse e gli animali domestici al riparo, di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno due ore, di evitare di stendere biancheria, di coprire in modo adeguato le derrate alimentari e di evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

Derattizzazione: 8 e 23 maggio, 6 e 20 giugno, 4 e 18 luglio, 8 e 22 agosto, 19 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre.

Disinfestazione adulticida (dalle 23 alle 5 del mattino): 8-9 e 22-23 maggio, 5-6 e 19-20 giugno, 3-4 e 17-18 luglio, 7-8 e 21-22 agosto, 4-5 e 18-19 settembre.