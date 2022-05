Deragliano due carri di un treno merci: circolazione sospesa sulla Pescara-Termoli

Dalle 4.10 la circolazione sulla linea Pescara-Termoli è sospesa fra Fossacesia e Porto di Vasto a causa deragliamento degli ultimi due carri di un treno merci nella stazione di Fossacesia.

Nessun danno a persone, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono sul posto per le verifiche e le attività di ripristino dell’efficienza dell’infrastruttura, che sarà avviata appena liberati i binari.

Intanto il Sae 112 di Termoli sta offrendo servizio di assistenza e supporto ai passeggeri presso la stazione di Termoli dove fermano i treni provenienti da sud.

Treni cancellati:

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:59)

I passeggeri diretti a Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia.

I passeggeri in partenza da Ancona possono utilizzare il treno FR 9806 in partenza alle ore 10:38.

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (15:10)

I passeggeri diretti a Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (15:27)

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9805 in partenza da Milano Centrale alle ore 10:21 e in arrivo a Bari Centrale alle ore 17:27. Il treno oggi ferma a Milano Centrale, Parma, Modena e Civitanova Marche.

• IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00)

I passeggeri diretti a Bari, Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno FA 8348 in partenza da Bari Centrale alle ore 6:10 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia.

I passeggeri in partenza da Ancona possono utilizzare il treno FR 9806 in partenza alle ore 10:38.

I passeggeri diretti a Senigallia, Fano, Cesena, Faenza e Reggio Emilia possono utilizzare il treno R 3914 in partenza da Ancona alle ore 10:45 e in arrivo a Senigallia alle ore 11:03, Fano alle ore 11:18, Cesena alle ore 12:17, Faenza alle ore 12:39 e Reggio Emilia alle ore 14:15.

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00)

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 610 in partenza da Lecce alle ore 8:20 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 17:00.

• IC 603 Bologna Centrale (8:00) – Lecce (16:51)

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 605 in partenza da Bologna Centrale alle ore 9:58 e in arrivo a Bari Centrale alle ore 17:05, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni parzialmente cancellati:

• FR 9806 Bari Centrale (6:30) – Milano Centrale (13:30): oggi ha origine da Ancona con partenza prevista alle ore 10:38 e ferma a Pesaro, Riccione, Forlì, Modena e Parma.

• FA 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58): cancellato tra Pescara (11:47) e Termoli (12:34)

I passeggeri diretti a Termoli possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Termoli, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FA 8801 che ne attende l’arrivo.

• FA 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08): cancellato tra Termoli (10:18) Pescara (11:07)

I passeggeri diretti a Pescara possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Pescara dove trovano proseguimento con il nuovo treno FA 8816 che ne attende l’arrivo.

In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario regionale e lunga percorrenza con cancellazioni e limitazioni di percorso.

Trenitalia ha richiesto l’attivazione di servizi sostitutivi con bus.