Deraglia treno merci a Zagarolo, servizio sostitutivo per i pendolari molisani

REDAZIONE

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 4.25 fra Ciampino e Colleferro, linea Roma – Cassino, a seguito dello svio di due carri vuoti di un treno merci nei pressi della stazione di Zagarolo. Nessun danno alle persone. Le cause dello svio sono in corso di accertamento. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per riparare i danni subiti dall’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni per la circolazione dei treni. I treni regionali diretti a Roma sono attestati a Colleferro, mentre quelli verso Cassino a Ciampino. I collegamenti a media e lunga percorrenza sono deviati sulla linea Roma – Napoli via Formia. Per garantire la mobilità delle persone, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus. È stata inoltre potenziata l’assistenza ai viaggiatori sia a bordo treno sia nelle stazioni. Per i treni da/per Campobasso attualmente sostituiti con bus i seguenti:

2351/2352 bus da Cassino a Roma

2349/2350 bus da Roma a Campobasso

2353/2354 bus da Roma a Campobasso