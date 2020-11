Depuratori Mascione e Santo Stefano, lavori da 150mila euro per porre fine al problema degli impianti

L’amministrazione comunale di Campobasso vuole porre fine allo storico problema dei depuratori Mascione, Santo Stefano, San Pietro e Scarafone, che a più riprese avevano portato all’esasperazione gli stessi residenti delle aree interessate. Le lamentele erano finite anche sul tavolo della precedente giunta Battista, complici cattivi odori, il rilascio di scarichi anomali e tutta una serie di disagi che tenevano sotto scacco i cittadini.

Negli ultimi mesi si sono intensificati i sopralluoghi per provare a risolvere il problema. E stando alle relazioni dei tecnici di Arpa Molise e Polizia Municipale, gli impianti in questione, hanno effettivamente “riscontrato la necessità di lavori di manutenzione generale urgenti per il ripristino della corretta funzionalità”. Il comune si è quindi impegnato a stanziare una somma vicina ai 150mila euro per portare avanti lavori – ribattezzati ‘straordinari’ – riferiti all’anno 2020.

Tra pause forzate dovute all’emergenza covid e la ferma volontà di concludere le operazioni, l’assessore Cretella – come sottolineato nella relazione del primo anno di mandato – è al lavoro con l’amministrazione per porre fine alla vicenda nel minor tempo possibile.