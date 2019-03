Depuratore, «Sbrocca ci ha lasciato nella melma». E si pensa a una protesta

REDAZIONE TERMOLI

Una manifestazione popolare di protesta per spingere l’amministrazione Sbrocca a intervenire nel più breve tempo possibile per riparare la condotta del depuratore di Termoli. E’ questa la proposta, neanche tanto provocatoria, che è stata avanzata durante la conferenza stampa tenuta dal centrodestra termolese. Sotto la lente la questione del depuratore del porto e della rottura di un mese e mezzo fa «che ancora nessuno ha provveduto a riparare – ha affermato Antonio Di Brino – Sbrocca ci sta lasciando nella melma, è un’eredità pesantissima», ha sentenziato l’ex primo cittadino che ha rimarcato quanto, per l’occasione, il centrodestra si sia presentato compatto e unito. In conferenza stampa proprio tutti da Michele Marone della Lega, passando per Francesco Roberti e Francesco Rinaldi di Forza Italia, il giovane Lorenzo Valeriani, oltre a Silvana Ciciola e Luciano Paduano di Fratelli d’Italia. “Prove tecniche di alleanza” che di fatto si basano sul tema che è più a cuore a termolesi: quello del depuratore del porto. Un tema che diventa di strettissima attualità alla luce dell’avvio della stagione balneare. E sotto la lente di Di Brino sono andati a finire i progetti iniziati dalla sua amministrazione come il modulo di depurazione del Sinarca terminato solo di recente e non attivo al 100% e le pompe di sollevamento del parco, oltre ai «ritardi burocratici ai quali Sbrocca ha aggiunto del suo, litigando prima con la Dondi e poi con la Crea. E ci ritroviamo che nessuno dei due interventi è completo». E proprio questo motivo, secondo Roberti, avrebbe dovuto spingere «a fare una manutenzione programmata di quella condotta non a mettere delle pezze a colori quando ce ne è bisogno. Rischiamo di avere problemi di balneazione. Quando c’è un problema così va risolto, a prescindere da chi ha ragione». Un problema che ha spinto «giusto oggi (ieri, ndr) e poco prima della nostra conferenza stampa», il Comune a inviare «una diffida alla Crea. Ma che hanno fatto in quattro mesi? (la rottura è di metà febbraio, ndr) – ha affermato Rinaldi – abbiamo presentato una interrogazione al sindaco ma già sappiamo che non risponderà perché su questi temi è assente. Per non parlare dell’assessore all’Ambiente che si nasconde e delle commissioni che non si fanno da sei mesi». Secondo Marone della Lega, invece, «ho avuto assicurazioni della Crea. I sub hanno certificato il guasto e la ditta ha elaborato il progetto, ma il Comune non ha ancora dato il benestare». Una tesi sostenuta anche da Pietro D’Andrea che ha colto l’occasione per ufficializzare l’appoggio alle posizioni della Lega sulla questione Bolkestein ma non solo. «Questa amministrazione ha tradito una città che vive di turismo – l’affondo di Paduano e Ciciola – ma la gente è accolta dalla puzza e dall’acqua marrone. Nel programma del centrodestra questo sarà uno dei primi problemi da risolvere. Propongo – ha concluso Paduano – una mobilitazione dal depuratore al Comune per chiedere delle soluzioni».