REDAZIONE TERMOLI

Torna l’appuntamento con il gazebo informativo del MoVimento 5Stelle. I pentastellati saranno presenti questo pomeriggio, dalle 17.30, in via Adriatica per parlare di Reddito di Cittadinanza, piattaforma Rosseau, e situazione depuratore del porto. All’incontro sarà presente anche il consigliere regionale Valerio Fontana.