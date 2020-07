Depuratore, presto il “bye bye”. Si “allaccia” la stazione di sollevamento

Sarà sospesa per permettere ad E-Distribuzione di effettuare i lavori di allaccio della nuova stazione di sollevamento fognario del parco comunale. Si intensificano i lavori per la struttura che è molto attesa a Termoli. Di qui la necessità di sospendere per giovedì, dalle 8,30 alle ore 15,30 sarà interrotta l’energia elettrica nelle zone di viale Trieste, via Corsica e via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Abruzzi. L’interruzione è dovuta ai lavori di E-Distribuzione per l’allaccio della nuova stazione di sollevamento fognaria del parco. “L’attivazione del nuovo impianto – si legge in una nota stampa – consentirà finalmente di sgravare notevolmente il depuratore del porto inviando i reflui al depuratore di Pantano Basso. La prossima attivazione rappresenta quindi la conclusione del secondo step per la dismissione del depuratore portuale”.