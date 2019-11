Depuratore, mareggiate devastanti: nuova rottura della conduttura

Si attendono le verifiche per capire l’entità del danno

REDAZIONE TERMOLI

Si torna a parlare di depuratore e lo si fa, ancora una volta, in senso negativo. Dopo l’ultima mareggiata di ieri e come documentato anche dalla pagina facebook Termoliwild, la condotta ha subito un grave danno, venendo addirittura a galla. Si tratta della condotta principale, quella che scarica ad un miglio fuori. Attualmente, infatti, si starebbe utilizzando la condotta ridotta che però ha lo scarico più vicino alla costa. Si sapeva ormai da tempo che la condotta principale, per come è posizionata è esposta in maniera diretta alla furia del mare. Intanto ora si attendono le verifiche per capire l’entità del danno.