Depuratore, in 7 rinviati a giudizio ma non c’è danno ambientale

REDAZIONE TERMOLI

Gli ex sindaci di Termoli Angelo Sbrocca e Antonio Di Brino, insieme ad altre 5 persone sono stati rinviati a giudizio, nella giornata di ieri, nell’ambito dell’inchiesta sul cattivo funzionamento del depuratore del porto di Termoli. L’inchiesta era stata aperta nel 5 anni fa, in concomitanza con i primi sversamenti in mare da parte del depuratore cittadino. Per entrambi gli ex sindaci, però, è decaduta l’accusa di danno ambientale. L’inchiesta, avviata nel 2015 ha preso on esame sia il periodo compreso dal 2012 e fino al 2015 e dal 2015 in poi. Finiti nel mirino della magistratura anche altre 5 persone, dunque, tra amministratori pubblici, ex dirigenti, l’Srpam e la Crea. Dovranno rispondere di getto pericoloso di cose in concorso e omissione d’atti d’ufficio in concorso.