Depuratore di Pozzilli, la Ecogreen allontana le accuse

POZZILLI

La società Ecogreen, che gestisce il depuratore del nucleo industriale di Pozzili, sequestrato dai Carabinieri per presunti illeciti ambientali, non ci sta e dichiara la propria estraneità ai fatti, sottolineando come, a differenza di quanto riportato dal presidente del Consorzio, la stessa società sia stata la prima a recarsi in procura per chiedere un accertamento su cosa ci fosse all’interno delle vasche «I difensori della Ecogreen, che gestisce detto impianto di depurazione peraltro solo dal febbraio 2017 – si legge nella nota della società – , specificano che è stata proprio la Ecogreen a rivolgersi alla procura ancor prima del consorzio oltre che a richiedere qualche mese fa al Presidente del Tribunale di Isernia Vincenzo Di Giacomo di accertare l’eventuale presenza di rifiuti tossici e/o radioattivi nei liquami che da decenni provengono dalle condotte consortili e che rifluiscono nei torrenti Ravicone e Rava per poi sfociare nel fiume Volturno. Proprio a seguito della nostra richiesta, il Presidente del Tribunale di Isernia, ha nominato, nonostante l’ostinata opposizione da parte del Consorzio al predetto accertamento, un perito di fuori regione, il dottor Mauro Uniformi, al quale il Tribunale ha assegnato numerosissimi quesiti proprio al fine di accertare pienamente l’effettiva presenza di dette sostanze tossiche e/o radioattive, le loro origini e la loro confluenza nei citati corsi d’acqua, accertamento che è tutt’ora in corso. Abbiamo quindi piena fiducia nell’operato del Tribunale di Isernia e perito nominato dal Presidente Di Giacomo, così come abbiamo piena fiducia nell’operato della Procura della Repubblica di Isernia, alla quale sin dal luglio scorso attraverso apposito esposto abbiamo rappresentato tutte le criticità riscontrate nell’impianto di depurazione, condividendo a nostra volta il sequestro dell’impianto di depurazione del Consorzio industriale di Pozzilli disposto dal GIP Arlen Picano su richiesta del Procuratore Carlo Fucci, le cui indagini giungeranno certamente ad accertare le effettive responsabilità ultraventennali. La società è a disposizione della cittadinanza, delle autorità amministrative e giudiziarie e di chiunque abbia interesse ad avere chiarimenti del caso ed esprime fiducia nell’operato della magistratura civile e penale a cui si è rivolta denunciando gravi inadempienze e gravissimi danni al territorio e alla popolazione da circa vent’anni».

La vicenda ha inizio, formalmente, lo scorso giugno, quando, a seguito degli odori nauseabondi percepibili in buona parte della piana di Venafro i vertici del Consorzio Industriale, con a capo Stefania Passarelli, hanno formalizzato il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di gestione del depuratore. A detta della Passarelli, però, da allora la Ecogreen si sarebbe rifiutata di andare via.

Venerdì l’impianto è stato posto sotto sequestro dalla Procura che ora vuole vederci chiaro. Il provvedimento cautelare reale si è ritenuto necessario, alla luce dell’acquisizione di elementi di reati in materia di inquinamento ambientale, al fine di interrompere il procrastinarsi delle condotte inquinanti, nonché, all’ulteriore fine di effettuare altri accertamenti tecnici relativi e conseguenziali, per cristallizzare l’entità e la natura dell’inquinamento in atto e le relative responsabilità penali.

A seguito del sequestro viva è stata la soddisfazione da parte di Stefania Passarelli, Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia-Venafro, che ha sottolineato come sia stato lo stesso Consorzio a presentare una denuncia-querela in Procura, dal quale sarebbe partita l’intera operazione. Una ricostruzione che cozza con quanto affermato dalla società che gestisce il depuratore.

Intanto i cittadini ora vogliono capire cosa stia accadendo. Cosa è stato sversato nel depuratore in questi ultimi anni? Cosa è finito nel fiume Volturno e nei suoi affluenti che irrigano tutti i terreni coltivati nella Piana? Da quale sostanza dipende quell’odore nauseabondo? Tutte domane a cui si cercano risposte immediate.