Depuratore Cosib in fiamme, danni ingenti all’impianto elettrico

Sul posto i Vigili del Fuoco di Termoli e gli addetti del Consorzio che hanno chiesto e ottenuto un gruppo elettrogeno arrivato poi da Foggia per ripristinare la funzionalità dell’apparecchio

Un incendio si è sviluppato a Termoli nella cabina elettrica che alimenta il depuratore del Consorzio industriale della Valle del Biferno. Le fiamme, per cause ancora da accertare, sarebbero partite dal centro analisi nel primo pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli e gli addetti dell’Ente che hanno lavorato alcune ore per domare l’incendio che non ha causato feriti o intossicati. Il Consorzio, al fine di scongiurare la paralisi delle attività, ha chiesto e ottenuto un gruppo elettrogeno, arrivato poi da Foggia, per ripristinare la funzionalità dell’impianto.