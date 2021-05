Depuratore alla marina di Montenero, incontro tra il sindaco Contucci e Arap Servizi

Il sindaco Simona Contucci e il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune, l’ing. Giuseppe Morrone, hanno incontrato questa mattina i vertici di Arap Servizi, l’Azienda abruzzese che gestisce il depuratore alla Marina di Montenero di Bisaccia.

Il colloquio, proficuo e costruttivo, è stato utile per parlare delle iniziative che l’Arap intende intraprendere per ovviare agli annosi problemi delle emissioni odorigene provenienti dal depuratore e dai suoi canali esterni.

“Ringrazio il presidente dell’Arap Giuseppe Savini, l’Amministratore Unico Giuseppe Cellucci, il componente del C.d.A. Sandro Cordisco e la rappresentante della struttura tecnica di Arap Servizi – dichiara il sindaco Contucci – per la disponibilità e la manifestata volontà di voler risolvere i problemi del depuratore ubicato nella nostra zona a mare.

Nel corso del colloquio è stato deciso che il primo intervento che sarà messo in atto in vista di questa estate, sarà quello di inibire lo smaltimento al depuratore di sostanze che potrebbero aumentare le emissioni odorigene; successivamente sarà realizzato un intervento di copertura dei canali, che contribuirà a migliorare ulteriormente il problema. Altri interventi, inoltre, saranno coordinati con il nostro Comune.

L’incontro di oggi ha posto le basi per un ottimo percorso di collaborazione con l’Arap – conclude Contucci – e confidiamo che in questo modo si possano risolvere finalmente i problemi dei cattivi odori che, specie in estate, non giovano al nostro settore turistico, oltre che ai residenti”.