Depistaggi processo di Rigopiano, s’indaga anche in Molise

Il 18 gennaio 2017 l’Italia intera venne scossa da una tragedia immane che portò alla morte di 29 persone. Una slavina travolse il resort di Farindola in Abruzzo e altre 11 persone, tra clienti e dipendenti dell’hotel, rimasero ferite.

Dopo due anni tra indagini e depistaggi per i quali la Procura della Repubblica di Pescara ha aperto due filoni d’inchiesta che hanno dato il via ai processi: “Rigopiano” e “Rigopiano bis”, che vedono 24 persone e la società titolare del resort, imputati a vario titolo, con l’accusa di disastro colposo, lesioni plurime colpose, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d’atti d’ufficio e abuso in atti d’ufficio. Inchiesta che vede coinvolti uomini delle Istituzioni, politici, imprenditori e funzionari pubblici, alcuni dei quali, secondo la Procura, avrebbero tentato di depistare le indagini nelle ore immediatamente successive alla slavina.

A riferirlo è la giornalista Mariateresa Conte sul quotidiano online anteprima24.it. Temi al centro dell’udienza che si è tenuta l’altro ieri a Pescara il cui giudice titolare del processo doveva decidere sull’ammissione delle parti civili in entrambi i processi e la relativa unificazione dei processi. Giudice che ieri ha rinviato al prossimo 13 dicembre la decisione dell’ammissione delle parti civili nel processo per depistaggio e la relativa decisione di unificazione. Intanto però, l’avvocato della famiglia di Stefano Feniello (una delle vittime), Camillo Graziano, proprio l’altro ieri mattina ha depositato due esposti, uno presso la Procura di Pescara per chiedere ulteriori approfondimenti sulle indagini relative al depistaggio e l’altro esposto presso la Procura di Campobasso. Ci sono cose ancora poco chiare – ha riferito l’avvocato Graziano ad anteprima24.it- con gli esposti abbiamo chiesto alla procura di Pescara di approfondire sulle indagini per il depistaggio mentre a quella Campobasso abbiamo chiesto al giudice di verificare se l’indagine di Pescara sia stata esente da eventuali censure.