Denuncia di essere stata aggredita in stazione, 44enne finisce in ospedale

La donna, originaria di Santa Croce di Magliano e senza fissa dimora, si è rivolta agli agenti del Commissariato di Termoli

Quando è arrivata in pronto soccorso ed è stata sottoposta a tutti gli accertamenti i medici le hanno diagnosticato delle escoriazioni per fortuna non gravi. Ha denunciato di essere stata aggredita in stazione una donna senza fissa dimora originaria di Santa Croce di Magliano di 44 anni, A.T. le sue iniziali. Non sono ancora chiari i contorni della presunta aggressione che si sarebbe consumata all’interno della stazione ferroviaria di Termoli che la notte viene utilizzata come ricovero dai senza tetto per ripararsi dal freddo e dalle intemperie. Stando ai pochi riscontri che si conoscono attualmente una volante della Polizia del Commissariato di Termoli sarebbe intervenuta sul posto attorno alle 22.30 di ieri sera, domenica 16 febbraio. La donna avrebbe raccontato agli agenti di essere stata vittima di una aggressione e poi è stata trasferita in pronto soccorso dai medici del 118 intervenuti sul posto assieme ai volontari della Misericordia. Nel reparto di medicina d’urgenza le sono state riscontrate delle escoriazioni.