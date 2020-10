Denuncia del Pd di Isernia sulla gestione dei tamponi da parte dell’Asrem

In seguito alle numerose segnalazioni e denunce circa i disservizi dell’Asrem, il Partito Democratico di Isernia chiede con forza rispetto per la salute e la dignità di cittadini e degli operatori sanitari chiedendo l’intervento del Ministero della Salute e dei Commissari alla Sanità in assenza di risposte dell’Asrem.

Basta giustificazioni pretestuose e infondate da parte dei vertici aziendali, ora è il momento di dare risposte adeguate e di individuare i responsabili di una situazione sempre più grave, e stavolta prevedibile e preventivabile, che rischia di compromettere il bene della salute individuale e collettiva.

Questi signori, provenienti tutti da fuori regione, strapagati da noi cittadini molisani, e che nulla conoscevano della Sanità della Regione Molise quando sono stati nominati dai vertici della politica regionale, ora dovrebbero essere chiamati a rispondere dei continui errori e disservizi proprio da chi li ha nominati e che oggi è politicamente responsabile della loro azione ma tace, con l’aggravante della totale inerzia degli assessori e dei consiglieri regionali della provincia di Isernia, i cui cittadini sono ancora una volta privati dei propri diritti fondamentali.

Rilevata l’evidente importanza dell’attività di screening, effettuata attraverso lo strumento dei tamponi, decisiva nell’affrontare l’emergenza sanitaria in corso:

CHIEDIAMO: