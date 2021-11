Dentizzi ‘licenziato’. “Il sindaco spieghi il modus operandi”

Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino: “Sulla questione torneremo sollecitare le attenzioni dell’aula di Palazzo San Giorgio”

Con decreto sindacale 13 del 2021, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha rimosso il presidente della Casa di Riposo ‘Pistilli’, il dott. Cosimo Dentizzi.

“Apprendiamo la notizia, che segue la discussione sul cluster registrato nella struttura avvenuta in assise civica sotto nostro impulso – affermano i consiglieri comunali dei Popolari per l’Italia, Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino – Sulla questione torneremo sollecitare le attenzioni dell’aula di Palazzo San Giorgio.

Il primo cittadino, la Giunta la maggioranza pentastellata dovranno spiegare il modus operandi rispetto a una questione che, come le altre, arrivano come un fulmine a ciel sereno senza i dovuti scambi di opinione in un qualsivoglia contesto democratico”.



“La speranza è che il sindaco possa nominare un nuovo consiglio di amministrazione della Casa di Riposo Pistilli dopo uno scambio di vedute e consigli con tutte le forze politiche, perché, ricordiamo, parliamo di una struttura dedicata a una fascia debole della cittadinanza”.