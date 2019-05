Dentino del Paoleolitico, entro l’anno nome e volto del bimbo preistorico (VIDEO)

REDAZIONE

ISERNIA

Entro l’anno il bambino preistorico proprietario del famoso dentino ritrovato nel sito archeologico “La Pineta” di Isernia avrà un nome e un volto e sarà ricollocato in modo stabile nel museo. Saranno due giorni importanti per il ‘Paleolitico’, con la straordinaria esposizione del dentino, reperto umano più antico ritrovato in Italia, ma anche per discutere del futuro del plesso. A spiegare quali saranno i programmi per il futuro prossimo il direttore del Polo museale del Molise, Leandro Ventura, il neo direttore del museo del Paleolitico, Enza Zullo e l’assessore comunale, Eugenio Kniahynicki.

IN EVIDENZA, LE INTERVISTE AL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DEL MOLISE LEANDRO VENTURA, AL NEO DIRETTORE DEL MUSEO PALEOLITICO ENZA ZULLO E ALL’ASSESSORE COMUNALE EUGENIO KNIAHYNICKI