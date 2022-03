Demolizione ex Liceo Romita, si lavora senza sosta (video)

Continuano senza sosta i lavori di abbattimento dell’edificio che per lungo tempo ha ospitato il glorioso Liceo Scientifico Romita di Campobasso.

Lavori iniziati nella serata di giovedì 3 marzo (CLICCA QUI PER LEGGERE IL PRIMO ARTICOLO) e che non passano inosservati attirando l’attenzione dei passanti.

Al suo posto sorgerà il nuovo Liceo Galanti. Il progetto sarà di realizzare un edificio di ultima generazione su isolatori sismici e realizzato secondo le più moderne tecniche edilizie. L’ente Provincia di Campobasso ha mandato a gara il progetto dello stabile a firma dell’architetto Donato Fruscella per la parte architettonica e l’ingegner Nicola Di Renzo per la parte strutturale, completano lo staff incaricato dall’ente di Via Roma il Responsabile Unico, l’ingegnere Gianpiero Di Stefano, e il collaudatore, l’ingegnere Giuseppe Perrino.