Democrazia ed Europa al tempo della Brexit

Presentato l’ultimo volume del molisano Antonello Guerrera, corrispondente di Repubblica da Londra

di DORETTA COLOCCIA

Il giornalista molisano Antonello Guerrera, corrispondente di Repubblica da Londra e giornalista parlamentare a Westminster, ha presentato al Village – Caffè Letterario,il suo libro IL POPOLO CONTRO IL POPOLO, perché dopo la Brexit la democrazia e l’ Europa non saranno più le stesse. Antonello Guerrera ha parlato del suo libro dialogando con la prof.ssa Simonetta Tassinari, che nella presentazione ha sottolineato che la Brexit è un problema che ci riguarderà a breve e a medio termine. Parlando dell’autore,ha detto che” Antonello Guerrera ha scritto questo libro con perfetta padronanza dell’ argomento, lui guazza nella Brexit come un pesciolino nella boccia ” Un libro scritto in modo chiaro,tanto che all’inizio non ci si accorge che stiamo leggendo un libro di argomento politico. Sollecitato dalle domande di Simonetta Tassinari,il giornalista,autore del libro,ha detto che la Brexit è un salto nel buio e questo lo vedremo bene dal gennaio 2021.

Le domande che in questo momento più ci assillano sono: ora che la Brexit diventerà realtà,cosa succederà? Cosa rischiano i cittadini UE? Ci saranno conseguenze politiche ed economiche della Brexit in Italia? Perché Boris Johnson è riuscito a conquistare il “muro rosso”? Che lezione possiamo trarre noi italiani da questo gigantesco azzardo storico?

Domande alle quali ha dato una risposta Antonello Guerrera con questo libro.Un libro che parte dalla storia della Brexit,dai sintomi iniziali,ignorati dalla classe politica,al caos totale delle fasi finali, una Brexit narrata attraverso i suoi protagonisti ,con interviste e retroscena esclusive. Emerge una grande preoccupazione per ciò che sta accadendo e ciò che potrebbe accadere in un’Europa che traballa e rischia di cadere.

La Brexit si rivela come un’ottima occasione per riflettere sulla nostra situazione,su quanti siamo vicini a compiere gli stessi errori e su cosa ci sia da imparare da ciò che avviene oltre la Manica.

Il senso del libro è che la Brexit non è stato un fenomeno razionale, è nato da una voglia nostalgica di autonomismo e quando gli inglesi si accorgeranno di aver commesso un grave errore,non potranno tornare indietro. Anche” in ginocchio,sui ceci, non sarà facile..” è un fenomeno irreversibile che apre scenari inesplorati. Nell’introduzione al libro l’autore scrive “l’epilogo di questo imprevedibile thriller globale, di questo cruciale “decennio breve ” spaccato dalla Brexit, comunque vada a finire,interessa tutti noi. Perche’ può essere l’inizio di un nuovo Occidente-oppure, più semplicemente la fine di quello attuale.

Leggiamo sulla quarta di copertina “…..cosa ci insegna la Brexit sul destino delle democrazie europee…La Brexit è un esperimento radicale per tutto l’Occidente,e il Regno Unito,la sua cavia.”

Un libro per mantenere viva la memoria in tempi difficili come i nostri. L’Europa è un valore aggiunto, rinunciarvi non si può. Non si deve.