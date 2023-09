Demedicalizzazione 118 Montenero, Primiani: «C’è un’automedica pronta all’uso ferma a Termoli»

Il consigliere regionale del M5S ha scritto al commissario ad acta, Bonamico, e al Dg Asrem, Di Santo, chiedendo di sapere «se il mezzo sia effettivamente disponibile, adeguato e autorizzato ad intervenire nei casi di necessità per sopperire alle criticità evidenziate»

Dallo scorso 1° settembre, nelle ore notturne, la postazione del 118 di Montenero di Bisaccia è stata privata della presenza di personale medico con grave pregiudizio per il servizio di emergenza di tutto il basso Molise. Il consigliere regionale del M5S, Angelo Primiani, è tornato sulla questione scrivendo al commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, Marco Bonamico e al direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, evidenziando in particolare che «si è appreso in via informale che esiste un’automedica pronta all’uso ferma davanti la postazione di Termoli, pertanto sarebbe utile comprendere se detto mezzo sia effettivamente disponibile, adeguato e autorizzato ad intervenire nei casi di necessità per sopperire alle criticità evidenziate.

Nella consapevolezza che l’utilizzo di detta automedica non risolverebbe il problema dell’assenza di medici della postazione di Montenero, potrebbe, tuttavia – ha osservato Primiani – consentire un intervento qualificato comportando il mero distacco da Termoli del solo il medico e dell’autista, rimanendo a Termoli un altro mezzo “India” con infermiere soccorritore e autista per un eventuale altro intervento».

Va da sé che «l’assenza di una postazione del 118 medicalizzata a Montenero si aggiunge ad una pregressa criticità dell’area che riguarda anche la demedicalizzazione della postazione di Castelmauro e, conseguentemente, determina un grave nocumento per la rete salva-vita dell’emergenza urgenza soprattutto per una postazione strategica, come quella di Montenero, che – ha concluso il consigliere del M5S – copre anche le maggiori arterie stradali del Molise e del vicino Abruzzo (SS16, autostrada A14 e fondovalle Trignina), la zona di mare e tutto il comprensorio del basso Molise lato Trigno».